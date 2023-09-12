На Донеччині загинули двоє іноземних волонтерів. Іспанка Емма Іґуаль та канадець Ентоні Ігнат допомагали людям та тваринам у прифронтових регіонах. Ще двоє їхніх колег - отримали поранення.

Сталося це у суботу 9 вересня. Волонтери їхали зі Словʼянська до Бахмута. Їхня автівка потрапила під російський обстріл, перевернулася та загорілася. Олена Мендалюк продовжить.

На цих світлинах - загиблі іноземці. Волонтеру з Канади Ентоні Ігнату було 58 років. Минулоріч він продав свою вантажівку, приїхав в Україну, щоб допомагати людям. А це тридцятидворічна іспанка Емма Ігуаль. Вона очолювала гуманітарну організацію, волонтери якої активно працювали на Донеччині та Херсонщині. Іноземні волонтери стали жертвами чергового терористичного акту росії - так прокоментував вбивство Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський - Президент України:

Цей російський обстріл, знов таки підтверджує наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним обов'язком зупинити терор і перемогти зло.

Німецький медик Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас Тир вибралися з палаючої автівки. Поранені, вони кілька кілометрів йшли пішки. Про це на лікарняному ліжку розповів Рубен.

Рубен Мавік - волонтер:

Напевно, по нас поцілили протитанковою ракетою, але я не впевнений. Ми з другом змогли вибратися з автівки. І пройшли кілька миль. Потім натрапили на українських військових. Ми їхали з місією, щоб дізнатися у цивільних, якої допомоги вони потребують.

Рубену - 20 років. Після ракетного обстрілу в нього серйозні травми. Та медики дають обнадійливі прогнози.

Сергій - лікар:

Опіки 1-2 ступені, 20 відсотків тіла з опіками. Ми робимо все можливе, щоб він пошвидше видужав. Ще є поранення плеча м'яких тканин. Все зробили, щоб підготувати його до евакуації в Німеччину.

Вдома Рубен продовжить лікування. А на сторінці гуманітарної місії повідомили, що Емму Ігуаль нагородять Орденом Ізабели Католицької посмертно.