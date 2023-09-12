До Фонду державного майна України наразі передали 136 активів, вилучених у російських олігархів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця голови ФДМУ Людмила Дараган.

"Наразі у сфері управління фонду перебуває 136 активів, вилучених у російських олігархів. Це і рухоме майно - автомобілі, трактори, комбайни. Нерухоме - квартири, приміщення складські, логістичні. Це великі компанії. наприклад, коли були вилучені активи олігарха Шелкова, ми отримали компанії титанової галузі такі, наприклад, як Демурінській гірничо-збагачувальний комбінат. Саме на цьому комбінаті добувався титан, який потім збагачувався і використовувався для ракет у росії...

Ми отримали і майно Артемія Лебедєва, це дві кватири. Одна з них знаходиться на Ярославовім Валу, друга на вулиці Саксаганського. Отримали в розпорядження на користь держави...

У кожного активу своя доля. Фонд держмайна отримує активи або для здачі в оренду, або для продажу - приватизації. Наразі законного механізму приватизації продажу квартир не існує. Тому ми вносимо зміни до законодавства для того, щоб продавати квартири олігархів. Зараз ми можемо їх тільки здавати. Доля того, щоб вони приносили користь і гроші державі.

Великі активи, такі, наприклад, як Ocean Plaza, це активи братів Ротенбергів, ми отримали частку в статутному капіталі, акції, і готуємо зараз до продажу цей актив.

Перше підприємство ми вже виставляли на продаж - це Інвестагро. Поки що воно не продалось, але ми готуємось і будемо його продавати. Всі гроші російських олігархів мають працювати на користь України.", - заявила заступниця Голови Фонду держмайна України.