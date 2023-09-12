єВідновлення: як швидко отримують люди кошти на Хмельниччині [ Редагувати ]
Понад дві тисячі заявок на відновлення зруйнованих будинків подали жителі Хмельниччини через програму "єВідновлення". Загалом, в області внаслідок ворожих атак пошкоджено тисячі адмінбудівель та приватних помешкань.
Як швидко отримують люди кошти? І на що їх витрачають? Розкажуть мої колеги.
Ракети, шахеди, уламки збитого російського мотлоху пошкодили понад дві тисячі приватних осель на Хмельниччині
У травні цьогоріч вибуховими хвилями пошкодило чи не кожен будинок у населених пунктах Чорноострівської громади. Першими на допомогу селянам прийшли будівельники, рятувальники та працівники критичних структур. Відновили освітлення, ремонтували дахи, встановлювали вікна та двері
У перші дні після прильотів в громаді безкоштовно роздали понад 7 тисяч листів шиферу, скло та будматеріали. І виділили 5 мільйонів гривень на матеріальну допомогу. Проте, і цих коштів багатьом не вистачило, тож зареєструвались в "Дії" на державну допомогу "єВідновлення".
Михайло Дзісь, голова Чорноострівської громади:
На "єВідновлення" подало 110 осіб. Опрацьована вже половина. Це майже 55 справ. І по "єВідновленню" отримали кошти 17 осіб.
Пані Олена за держпрограмою "єВідновлення" вже отримала на картку 34 тисяч гривень. Жінка вже визначилася, на що витратить кошти.
Олена Гончар, постраждала:
Плануємо двері поміняти, гіпсокартон в кімнаті, бо в кухні там більш-менш. Загалом на двері, фурнітуру і шифер.
А до пенсіонерки Людмили Марківни та її чоловіка з інвалідністю лише на четвертий місяць після пошкоджень будинку завітали члени комісії. Коли будуть нарахування, жінка не знає.
Людмила Бучковська, постраждала:
Приїхали, акти складають і кажуть, що буде сесія якась там, будуть затверджувати, тоді будуть на карточку кидати гроші.
Самотужки ремонтує дах Леонід. Чоловік приїхав у коротку відпустку з фронту. Каже: шифер дали безкоштовно, а коштів за держпрограмою ще чекають.
3 місяці пройшло чи 4. Нічого не отримали.
У цій хаті проживають двоє дітей. Вибуховою хвилею тут були вибиті вікна та двері, пошкоджені стеля і меблі.
Галина Антонюк, постраждала:
Вікна повилітали в нас, бачите, ще я шибки не поміняла. Стеля - частково тріщини. Двері повикручувало.
Через 4 місяці після руйнівних прильотів, кошти за держпрограмою "єВідновлення" отримали ще не всі мешканці області.
Галина Керекеша, постраждала:
Подавали, але нічого ще не отримали.
Пані Інна з чоловіком та двома дітьми мало не залишились без хати. Після чергової атаки ворога, коштів на ремонт житла не було. Отож, подали заявку на "єВідновлення".
Інна Комарнюк, постраждала:
Я подала на "єВідновлення" через "Дію". Було легко. Всі інструкції є. Кошти прийшли швидко. Я думала, що буде довго. Прийшло, оскільки в нас були вибиті вікна і пошкоджено дерево, 53 тисячі. Я вважаю, що це така нормальна сума.
Від ворожих атак по Хмельниччині постраждали будівлі щонайменше у семи громадах. Понад 2 тисячі власників приватних осель звернулися із заявами про пошкоджене майно.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:
Близько трьох сотень заяв опрацьовано в системі "єВідновлення". І десь близько 100 заяв вже задоволено, опрацьовано й отримано людьми кошти на відновлення.
Першими гроші на відновлення осель отримують люди з інвалідністю та багатодітні родини. Розмір компенсації не перевищує 200 тисяч гривень.
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