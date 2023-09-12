Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про відновлення обов'язкового е-декларування для чиновників, який залишає реєстри закритими ще на рік. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила ключовий закон №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру. Відповідну поправку депутати не підтримали, що дозволить їм не оприлюднювати свої декларації ще один рік.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є "структурним маяком" у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою накласти на документ вето та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.