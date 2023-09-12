Державна служба статистики за підтримки Міністерства цифрової трансформації вперше проведе онлайн-опитування щодо стосовно зайнятості та безробіття в Україні. Його мета - проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми вже трошки більше ніж рік робимо цифрову трансформацію Держстату. Перетворюємо його в сучасну ІТ-компанію. яка в режимі реального часу збирає якісні дані і дозволяє приймати ефективні управлінські рішення уряду.

Зараз відбувся перший публічний крок - запустили це опитування і воно дозволить проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Раніше інтерв'юери ходили по домівках людей, а зараз це можна зробити онлайн. Це економія грошей і штучно отримуються дані для подальшого аналізу.

Можуть взяти участь громадяни від 15 років. Вони авторизуються на порталі Держстату через Дія або Дія.Підпис. Це 10-15 хвилин, але це дозволить державі зрозуміти реальну проблематику і сформувати якісну політику в майбутньому...

Є певна методологія як обробляються ці дані, і після цього з'являється якісна інформація. І вже Міністерство економіки, соціальної політики, інші міністерство працюють з цією інформацією і розуміють, які проблеми є з працевлаштуванням, де працюють люди, які хочуть змінити професію. Тобто багато різних деталей, які дозволяють приймати ефективні управлінські рішення...

Держстат - сучасний Держстат - він повинен надавати цю якісну інформацію для прийняття ефективних рішень", - заявив глава Мінцифри.