На Закарпатті жителі міста Свалява самоорганізувалися і власними силами осучаснили спортивний майданчик одного з місцевих технікумів. Та на досягнутому, кажуть люди, тепер зупинятися не хочуть. Чого ж прагнуть? Розкажуть наші кореспонденти.

Олег Сакаль, житель Сваляви:

2 місяці тому тут був просто чагарник. Він був по пояс, трави багато. Ми зачистили, зробили волейбольну площадку.

Олег розповідає, як виглядав цей спортивний майданчик до облаштування. Каже, навіть не підозрював, що під чагарниками існує асфальт. Побачив його лише, коли викорчували кущі. Хоча чоловік і пам'ятає, що колись тут грали у волейбол. Власне, саме спогади й надихнули разом з однодумцями облагородити територію.

Юрій Ганинець, житель Сваляви:

Нашим дітям немає, де займатися. У нас немає ні футбольної, ні волейбольної площадки, ні баскетбольної. І тому вирішили зробити все в одному місці.

А відтак взялися за лопати та граблі й почали самотужки наводити лад.

Весь вільний час чоловіки проводили в роботі. Їхню ініціативу підтримали й інші жителі містечка. Люди допомагали хто, чим міг.

Олександр Лявинець, житель Сваляви:

Одні дали нам труби, хтось поварив, хтось прийшов фізично допомагати.

Допомагали місцеві жителі й грішми. А тому початкові плани просто прибрати чагарник переросли в будівництво сучасного поля для гри у пляжний волейбол. Встановили тут і баскетбольні щити. Нині місцевий технікум, якому належить земля, проводить на спортмайданчику уроки фізкультури. А от ідейні натхненники на досягнутому не спинились. В процесі роботи у них визрів цілий проєкт відкритого спорткомплексу. Тож чоловіки вже мають банківський рахунок і збирають кошти для подальшого вдосконалення.

Можемо тут покласти ще тенісні столи, зробити місця для вболівальників...

А ще хочуть облаштувати місце для гри в настільний теніс та йоги. Наразі ж основне - постелити спеціальне покриття. Одним словом - плани амбітні. І щоб втілити їх в життя, чоловіки ще й проєктну заявку на грант подали. Адже для будівництва справжнього спорткомплексу просто неба треба щонайменше 3 мільйони гривень. Жителі Сваляви не сумніваються, що задумане вдасться, бо мають потужну мотивацію.

Олег Сакаль, житель Сваляви: