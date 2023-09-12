Рекордсмени Збройних сил України. Це про підрозділ протитанкістів 81 окремої аеромобільної бригади. Ці хлопці знищили вже понад півсотні ворожих машин. У яких умовах вони працюють та як їм вдається перетворювати російські танки на брухт - бачили наші колеги із Військового телебачення.

Олена Гаврилюк, кореспондент Військового телебачення України:

Рекордсмени Збройних сил України - саме так можна описати протитанковий підрозділ 81-ї бригади. Хлопці знищили понад 50 одиниць ворожої техніки. Це танки, БМП, БМД, гаубиці та САУ. Зараз бійці воюють на Луганщині, де умови ведення бою диктує ще й рельєф місцевості.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Така ямиста місцевість, і дуже багато техніки проходить по ямах, тобто ми в дрони бачимо, а в установку - ні.

Денис розповідає, як, за підтримки аеророзвідки, знищив п'ять цілей за чотири хвилини! Це його особистий рекорд.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони знаходять для нас цілі або попереджають про висування техніки, і ми в тому напрямку спостерігаємо та очікуємо на ціль.

Втім окупанти продовжують тиснути - днями ворожий танк обстрілював позиції наших піхотинців. Реагувати треба було швидко!

Знищити ворожу ціль - завдання не з простих, зізнаються бійці. Тому радіють, коли посміхається удача!

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Наводились ми на техніку, а "Джавелін", як всі знають, працює на тепло, і за день нагрілось БК, тобто оператор навівся на танк, який стояв біля нього, вразив виходить бліндаж з БК, і в той же день, як знищили цей бліндаж, був знищений і ворожий танк, який знаходився в тому районі.

Олена Гаврилюк, військовий кореспондент: