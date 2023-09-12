11 вересня в Україну прибула з візитом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", про що могли говорити Зеленський та Бербок.

"Я думаю, це символічний візит. Бербок була першим німецьким політиком, яка приїхала першою після початку повномасштабного вторгнення. Вона зараз приїхала після Блінкена, і це такий певний алгоритм. На жаль, не знаємо всі деталі, про що було обговорено. Я думаю, що було обговорено більше, ніж про що говорили на пресконференції. Я думаю, що нарешті будуть ракети TAURUS. Для ЄС теж важливо, щоб була процедура вступу України в ЄС. І для вступу є умови. Думаю, про ці умови теж йшлося на перемовинах", - каже він.

Він додав, що "умови офіційні, це умови Європейського Союзу. Вони складні. Для того, щоб країна могла вступити в ЄС треба переробити все законодавство".