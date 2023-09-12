На честь 80-річчя артисти Національного хору ім. Верьовки оголосили про благодійний тур світом [ Редагувати ]
Вони виступають на світових сценах і збирають повні зали. Мають у репертуарі - понад тисячу пісень! Національний хор імені Верьовки святкує 80-річчя.
На честь ювілею артисти анонсували новий шоу-проєкт "Ми Українці". Обіцяють: класичні твори заграють сучасними барвами на закордонних концертних майданчиках. Деталі - у Ніни Коломієць.
Співочий колектив, який став візиткою української народної пісні у світі!
Хор, який нині має ім'я свого засновника - викладача і хорового диригента Київської консерваторії Григорія Верьовки - було засновано у Харкові в 1943, за 2 тижні після визволення міста від гітлерівців. Народний хор, який зібрали з охочих співати й танцювати, повинен був підіймати бойовий дух солдат на фронті.
Нині - через 80 років після заснування колективу - перед співаками й музикантами стоїть схожа задача: стати культурним тилом для наших захисників. Артисти виступали на прифронтових територіях для наших захисників. А в день 80-річчя хору оголосили про старт благодійного туру Європою, Канадою і США. Мають намір зібрати кошти на реабілітацію українських бійців і постраждалих від російської агресії цивільних, а також на системи розмінування.
Ігор Курилів - керівник хору ім. Г. Верьовки:
Європа сприймає нас такими ідентичними, якими є ми насправді. Це наше коріння, наша глибинна сутність. Ми не можемо бути інакшими. Ми приїхали в Польщу, у нас була своя афіша. Поляки переробили все і назвали "Козаки з України". І сприймається просто на ура в усіх залах. Тільки звучить "Козацькому роду нема переводу" - зал встає й аплодує.
Українська пісня, яка буде лунати з концертних майданчиків в усьому світі - це потужний інструмент дипломатії, наголошують у Мінкульті.
Ростислав Карандєєв - т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України:
Важливим напрямом, який буде підтримувати держава, є напрям культурної дипломатії за участі й силами тих колективів, які справді несуть українську унікальну мистецьку практику за кордоном.
Амбасадором благодійного туру стане Олександр Усик. Український боксер, відомий, зокрема, своїми танцями у ринзі, пообіцяв виконати особливий танок під акомпанемент хору. Розпочнеться турне 18 листопада у Києві, із концерту в Палаці Україна. А вже 6 грудня, у День Збройних сил України, легендарний хор виступить із новою благодійною програмою у Вашингтоні.
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