Вони виступають на світових сценах і збирають повні зали. Мають у репертуарі - понад тисячу пісень! Національний хор імені Верьовки святкує 80-річчя.

На честь ювілею артисти анонсували новий шоу-проєкт "Ми Українці". Обіцяють: класичні твори заграють сучасними барвами на закордонних концертних майданчиках. Деталі - у Ніни Коломієць.

Співочий колектив, який став візиткою української народної пісні у світі!

Хор, який нині має ім'я свого засновника - викладача і хорового диригента Київської консерваторії Григорія Верьовки - було засновано у Харкові в 1943, за 2 тижні після визволення міста від гітлерівців. Народний хор, який зібрали з охочих співати й танцювати, повинен був підіймати бойовий дух солдат на фронті.

Нині - через 80 років після заснування колективу - перед співаками й музикантами стоїть схожа задача: стати культурним тилом для наших захисників. Артисти виступали на прифронтових територіях для наших захисників. А в день 80-річчя хору оголосили про старт благодійного туру Європою, Канадою і США. Мають намір зібрати кошти на реабілітацію українських бійців і постраждалих від російської агресії цивільних, а також на системи розмінування.

Ігор Курилів - керівник хору ім. Г. Верьовки:

Європа сприймає нас такими ідентичними, якими є ми насправді. Це наше коріння, наша глибинна сутність. Ми не можемо бути інакшими. Ми приїхали в Польщу, у нас була своя афіша. Поляки переробили все і назвали "Козаки з України". І сприймається просто на ура в усіх залах. Тільки звучить "Козацькому роду нема переводу" - зал встає й аплодує.

Українська пісня, яка буде лунати з концертних майданчиків в усьому світі - це потужний інструмент дипломатії, наголошують у Мінкульті.

Ростислав Карандєєв - т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України:

Важливим напрямом, який буде підтримувати держава, є напрям культурної дипломатії за участі й силами тих колективів, які справді несуть українську унікальну мистецьку практику за кордоном.

Амбасадором благодійного туру стане Олександр Усик. Український боксер, відомий, зокрема, своїми танцями у ринзі, пообіцяв виконати особливий танок під акомпанемент хору. Розпочнеться турне 18 листопада у Києві, із концерту в Палаці Україна. А вже 6 грудня, у День Збройних сил України, легендарний хор виступить із новою благодійною програмою у Вашингтоні.