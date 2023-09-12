COVID-19 нікуди не зник, існує ризик, що коронавірус "розчиниться" у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій та ускладнить новий епідеміологічний сезон.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра охорони здоровʼя України, Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом і ГРВІ. Для того, щоб моніторити циркуляцію різних штамів в Україні буде продовжено секвенування, тобто коли на рівні національних лабораторій будемо моніторити, які штами циркулюють в Україні. І це дозволить нам краще розуміти потенційні подальші прогнози розвитку ситуації.

Ковід не зникає, ми продовжуємо реєструвати випадки. Для прикладу, за минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. І областями лідерами тут є Дніпропетровська, Одеська область, місто Київ.

І у 200 осіб - це особи переважно старші 50 років, він перебігав у доволі важкій формі, що потребувало госпіталізації. Нажаль, для семи осіб ця інфекція закінчилась смертю. І це в переважній більшості невакциновані люди або люди похилого віку з супутніми захворюваннями.

Якщо подивитися на комбінацію грипу та коронавірусної інфекції, то всього за рік Україна реєструє біля шести мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% - це якраз грип і ГРВІ. І до цієї статистики буде додаватися також коронавірусна інфекція. І зростання ми очікуємо, починаючи з 40-го тижня цього року, тобто це з початку жовтня цього року...

Щодо вакцинації від COVID-19. Всього сумарно було зроблено 35,5 млн щеплень. Якщо подивитись по першій другій дозі, то 16 млн українців отримали першу дозу, Трішки більше 15 млн - другу дозу. Бустерну вакцинацію отримали лише 3,3 млн.

За рекомендацією ВООЗ, повний курс щеплень, це коли людина має первинний курс щеплення, тобто першу плюс другу дозу та бустер. Тобто щонайменше 12 млн українців не мають повноцінного захисту від коронавірусної інфекції. .. Країна повністю забезпечена вакциною від коронавірусної інфекції...

Щодо грипу. Особливих відмінностей від минулого року не очікується, це будуть віруси грипу типу А і Б. І за попередніми прогнозами, не очікується, що це буде якийсь сезон особливої тяжкості", - заявив головний державний санітарний лікар України.