За підсумками другого змагального дня Invictus Game 2023 у Дюссельдорфі, участь яких бере Національна збірна України, українські ветерани вибороли чотири медалі.

Серед нагороджених українських ветеранів:

Володимир Гера завоював "срібло" в категорії IF7 на метанні диску з результатом 10.50;

Микола Заріцький зайняв перше місце зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11.30;

Віталій Бородавка фінішував третім у забігу на 100 м в категорії IT7 з результатом 12.56 та здобув бронзу;

Максим Дмитраш здобув срібну медаль у категорії IJ5 зі стрибків в довжину з результатом 5.44;

Олена Яновська головна тренерка національної збірної команди на Invictus Games-2023 в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, що українці сьогодні завоювали ще 3 золоті медалі.

"Прямо зараз продовжуються змагання. Попереду ще будуть багато видів спорту. Сьогодні стартує баскетбол на візках. Буде плавання, стрільба з луку, волейбол, велоспорт. Дуже емоційно і амбіційно реагують на нашу команду. Сьогодні всі нації підтримують Україну. У нас найбільше підтримки, тому що усі хочуть підтримати нашу націю і бажають перемоги", - каже вона.

Invictus Games (Ігри Нескорених) започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Україна вперше виступила на цих змаганнях у 2017-му в Торонто (Канада). 2022 року на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) українська команда виборола 16 медалей, серед яких – п’ять золотих і стільки ж срібних.