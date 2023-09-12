Авіація та дим: у Криму лунають вибухи [ Редагувати ]
Вибухи лунають у Криму у вівторок, 12 вересня. При цьому російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.
В соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.
"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі "Кримський вітер". Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери.
Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.
За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у Telegram-каналі.
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