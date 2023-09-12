Вибухи лунають у Криму у вівторок, 12 вересня. При цьому російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.

В соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі "Кримський вітер". Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери.

Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.

За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у Telegram-каналі.