Визнання групи "Вагнер" терористичною організацією - це офіційне визнання її відповідальності за звірства в Україні та по всьому світові.

14 років за ґратами за підтримку групи "Вагнер". Велика Британія хоче визнати угруповання терористичною організацією. Це означає, що навіть використання символіки "Вагнера" чи зустріч з її членами будуть поза законом. А усі активи терористів заморозять і відберуть. Світлана Чернецька розповість деталі.

Прирівняють до Аль-Каїди та ІДІЛу. Вже завтра групу "Вагнер" мають визнати терористичною у Великій Британії. Тепер не лише членство в ній стане забороненим, але й будь-які вияви підтримки каратимуться законом. Отже, злочином вважатиметься будь-яка участь в діяльності групи, чи то пересилання грошей, чи навіть носіння її символіки. Це загрожуватиме штрафом до 5 тисяч фунтів, це 230 тисяч гривень, або ув'язненням до 14 років. Крім того, усі активи "Вагнера" в британській юрисдикції тепер можна буде конфіскувати, адже вони потраплять під визначення "власність терористів".

Джейсон МакК'ю, адвокат сторони-позивачів у справі українців проти групи "Вагнер":

Це більше, ніж просто символічний жест, бо зараз путін намагається придумати, як переформувати групу "Вагнера", а отже, проголошення її терористичною організацією, завадить цьому. І дуже важливо, що у світі є ще інші деспоти, які пильно за цим стежать і коли "Вагнер" проголосять терористами, вони зрозуміють, куди дує вітер. По світу розкидані десятки мільярдів активів "Вагнера", і тепер стане набагато легше їх відібрати й віддати українцям.

Ще від початку повномасштабного вторгнення Джейсон Макк'ю добивався визнання групи "Вагнер" терористами. Він впевнений, що це унеможливить її операційну, фінансову та логістичну роботу. А те, що угруповання не померло разом з його керівником Пригожиним, в уряді не сумніваються. І воно так само як і раніше, становить загрозу глобальній безпеці. Подальшої дестабілізації чекають насамперед в країнах Африки, де кремль має чимало політичних та фінансових інтересів. Але також цілком можливо, що "Вагнер" повернеться на війну проти України. Найімовірніше, що керівництво над найманцями групи перейде до російської воєнної розвідки ГРУ.

Алісія Кернс, голова комітету із закордонних справ, депутатка парламенту Великої Британії:

Реальність така, що група "Вагнера" надто впливова та надто потужна, це прекрасний бренд з точки зору москви, вона допомагає росії закріпити вплив по всьому світові. І врешті-решт вона приносить додому золото, діаманти, рідкісні мінерали, які збагачують російську еліту. Тож ні, путін не дозволить зменшити операції "Вагнера" закордоном.

Визнання групи "Вагнер" терористичною організацією - це офіційне визнання її відповідальності за звірства в Україні та по всьому світові. Правозахисники звинувачують найманців у мародерстві, тортурах та варварських вбивствах. Їхніх воєнних злочинів не злічити - використання заборонених міжнародним правом мін у Лівії, страти полонених в Малі та Південно-Африканській Республіці, тортури та вбивства цивільних в Україні.

І цілком можливо, що визнання "вагнерівців" терористами у Британії пришвидшить аналогічні рішення від Євросоюзу та США. У Штатах, приміром, група "Вагнер" потрапила під санкції ще у 2020 році за злочини на Близькому Сході та в Африці. Але дискусії щодо визнання терористичною організацією досі тривають.