Американська САУ М109 допомагає артилеристам руйнувати плани ворога [ Редагувати ]
Зброя майбутньої перемоги. Самохідна артилерійська установка М109 - одна з найпопулярніших в арміях країн НАТО. Завдяки їй на одному з напрямків фронту наші артилеристи батальйону К2 знищують техніку росіян.
Колеги з Військового телебачення побачили, як б'ють ворога і завдяки САУ, і завдяки злагодженості команди.
Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:
Треба перевірити, як працює оптика, як працює гідравліка. Потім я отримую цифри, і по цих цифрах я наводжу машину.
Регулярно руйнувати загарбницькі плани ворога артилеристам батальйону К2 допомагає американська САУ М109.
Микола - військовослужбовець Збройних сил України:
Це була колона техніки, яка намагалась іти в наступ.
Ця артустановка може влучати в ціль на відстані до тридцяти кілометрів!
Микола - військовослужбовець Збройних сил України:
Боєприпаси йдуть як керовані, так і некеровані, різного напрямку, і характер цілі також визначається, який снаряд будемо застосовувати сьогодні або через годину.
Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:
Для мене, як для навідника, важливо, щоб ми попали в ціль, бо це моя відповідальність, і ця машина - точна.
Самохідні артилерійські установки - пріоритетна ціль для російських окупантів. А тому наші бійці дбають про захист САУ.
Микола наголошує: навіть найточніша техніка на фронті буде неефективною, якщо нею керуватиме незлагоджений екіпаж. Втім це не про наших захисників.
Микола - військовослужбовець Збройних сил України:
Мої зайчики, які поряд зі мною. Ми з самих початків, бо ми довіряємо один одному.
Поліна Коваленко - кореспондентка Військового телебачення України:
Хлопці закінчили бойову роботу. Вони зараз маскують установку, всі прямують в укриття, тому що контрбатарейна боротьба не заставляє себе чекати.
Артилеристи готові виконувати одне завдання за іншим, адже розуміють: кожен їхній влучний постріл береже життя українців і наближає нашу перемогу.
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