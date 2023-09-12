Зброя майбутньої перемоги. Самохідна артилерійська установка М109 - одна з найпопулярніших в арміях країн НАТО. Завдяки їй на одному з напрямків фронту наші артилеристи батальйону К2 знищують техніку росіян.

Колеги з Військового телебачення побачили, як б'ють ворога і завдяки САУ, і завдяки злагодженості команди.

Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:

Треба перевірити, як працює оптика, як працює гідравліка. Потім я отримую цифри, і по цих цифрах я наводжу машину.

Регулярно руйнувати загарбницькі плани ворога артилеристам батальйону К2 допомагає американська САУ М109.

Микола - військовослужбовець Збройних сил України:

Це була колона техніки, яка намагалась іти в наступ.

Ця артустановка може влучати в ціль на відстані до тридцяти кілометрів!

Микола - військовослужбовець Збройних сил України:

Боєприпаси йдуть як керовані, так і некеровані, різного напрямку, і характер цілі також визначається, який снаряд будемо застосовувати сьогодні або через годину.

Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:

Для мене, як для навідника, важливо, щоб ми попали в ціль, бо це моя відповідальність, і ця машина - точна.

Самохідні артилерійські установки - пріоритетна ціль для російських окупантів. А тому наші бійці дбають про захист САУ.

Микола наголошує: навіть найточніша техніка на фронті буде неефективною, якщо нею керуватиме незлагоджений екіпаж. Втім це не про наших захисників.

Микола - військовослужбовець Збройних сил України:

Мої зайчики, які поряд зі мною. Ми з самих початків, бо ми довіряємо один одному.

Поліна Коваленко - кореспондентка Військового телебачення України:

Хлопці закінчили бойову роботу. Вони зараз маскують установку, всі прямують в укриття, тому що контрбатарейна боротьба не заставляє себе чекати.

Артилеристи готові виконувати одне завдання за іншим, адже розуміють: кожен їхній влучний постріл береже життя українців і наближає нашу перемогу.