Зеленський збирав Військовий кабінет: говорили про фронт [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету, на якому обговорювалися плани щодо контрнаступу наших захисників.
"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав президент.
Учасники також обговорили підготовку до зустрічних дій росіян. Зокрема, йдеться про зведення укріплень, підсилення українських оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.
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