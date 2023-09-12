Європейський союз фінансуватиме створення міжнародного Реєстру збитків, яких росія завдала Україні. Про це напередодні заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Йдеться, зокрема, про створення офісу у Гаазі та цифрової платформи. Він зазначив, що ЄС розглядає заснування Реєстру, як перший важливий крок у створенні інструменту з виплати фінансових компенсацій для України.

Але це у перспективі. Гроші на відновлення країни потрібні вже зараз. Отримати їх можна через примусову конфіскацію російських активів на території інших країн. Першу таку виплату Україні передадуть зі Сполучених Штатів.

На що підуть кошти? Які ще країни готові долучитися до конфіскацій задля відновлення України? Даніїл Снісар розкаже.

Понад 700 мільярдів доларів збитків. І ця сума збільшується щодня. Війна, яку розпочав путін, завдала непоправної шкоди мільйонам людей та країні вцілому. На відновлення знадобиться не один рік і значні фінансові витрати. Позиція України незмінна - це має бути зроблено коштом країни-агресорки.

Ерік Кучеренко, юрист-міжнародник:

Наразі планується створити міжнародний механізм компенсації. У листопаді 2022 було прийнято Резолюцію Генеральної Асамблеї, яка підтримує цей механізм. Але питання, як його наповнювати. І зокрема, один зі шляхів наповнення, мабуть, основний - це компенсація заморожених російських активів.

І процес рушив з мертвої точки. Перші кошти, у вигляді компенсації, отримали саме від російських активів у Сполучених Штатах. Про це під час свого візиту до Києва на минулому тижні повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Крім потреб оборони, вперше ми передаємо Україні активи, які були конфісковані у російських олігархів, які перебувають під санкціями. Ті, хто сприяв агресивній війні путіна, мають заплатити за це.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Мова йде про перші 5,4 млн доларів, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо. Ми змусимо росію заплатити за всі злочини й руйнування, зокрема фінансово.

Ці активи, найімовірніше, належали Костянтину Малофєєву, російському олігарху. У травні рішення конфіскувати у нього суму в 5,4 млн доларів схвалив генпрокурор США Меррік Гарланд.

Ерік Кучеренко, юрист-міжнародник:

Ось ця передача через те, що він уникав санкцій. Але це не передача просто через те, що він російський олігарх. І це означає, що цей обсяг коштів, які союзники можуть передати, наразі не такий широкий, як нам би хотілося. Треба розуміти, що є два типи активів. Є активи Центробанку росії і є активи олігархів. До них застосовуються інші юридичні норми. Тобто, потрібно прийняти такий складний закон, який би передбачав механізми для цих двох кейсів.

Від початку повномасштабного вторгнення США, Велика Британія, Канада, Японія та ЄС заморозили понад 300 мільярдів євро активів Центробанку рф. Ще близько 30 - це статки підсанкційних російських олігархів. Щодо відчуження активів Центробанку - єдиної позиції серед країн Заходу наразі немає, як і законодавчого механізму. З коштами бізнесу країни-агресори - ситуація інша. Канада першою змінила закони, дозволивши таку конфіскацію на користь України. Далі долучилися Сполучені Штати. У найближчі кілька тижнів легалізувати процедури планують і в Естонії. Ця країна стане першою і поки що єдиною в ЄС, де дозволяти вилучати пов'язані з кремлем гроші росіян на відбудову України.

Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії:

Ініціатива Естонії, над якою працюють з грудня минулого року, може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в нашій країні, які перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 35 мільйонів. Відповідно до естонської схеми, український міжнародний Реєстр збитків буде використаний як основа для експропріації санкційних активів. Розробка ініціативи відповідно до законодавства ЄС була ускладнена сильними гарантіями Естонії щодо приватної власності.

Продовжують вилучати активи росіян й усередині країни.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Є сьогодні вже результат, коли в процесі впровадження санкцій у дохід держави є конфіскаційна процедура - повертаються активи російської федерації. І мова йде вже не про мільйони, а мільярди гривень - ті, які повертаються, які перебували в нашій країні. Маємо на увазі, що федерація, крім військової експансії, зробила ще й економічну експансію на території нашої країни.

Загалом в Україні запровадили санкції щодо понад 4 тисячі компаній, пов'язаних з кремлем. За час повномасштабної війни заарештували активів російських олігархів на майже 190 мільярдів гривень.