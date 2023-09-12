Росіянам на власних авто, з телефонами та валізами до Євросоюзу - зась. Усе це можуть вилучити просто на кордоні. Єврокомісія дала роз'яснення щодо положень восьмого пакета санкцій проти росії. І сюрпризів для громадян країни-агресорки в ньому виявилося чимало. Ірина Іванова проаналізувала список заборонених товарів.

У Європу - пішки й без валізи. З мінімумом одягу і без взуття. Єврокомісія оприлюднила роз'яснення деяким положенням з восьмого пакета санкцій проти росії. Він передбачає розширення заборони на імпорт деяких товарів з

В офіційному журналі Європейського союзу від шостого жовтня 2022 року знаходимо документ на 138 сторінок дрібним шрифтом. Пункт під кодом 8703 передбачає заборону на "ввезення автомобілів та інших транспортних засобів, призначених для перевезення менше ніж 10 осіб".

У поясненні Єврокомісії чорним по білому вказано: немає значення, це авто приватне чи комерційне. Головне, що воно з росії, тобто має російські номерні знаки та зареєстроване у рф. При цьому не зважають на термін, на який автомобіль в'їжджає в ЄС. Давати письмові роз'яснення прийнятим законам - звична практика Єврокомісії. Тобто не це нововпровадження, як повідомили деякі ЗМІ, а лише пояснення раніше запроваджених змін.

Даніель Феррі, речник Єврокомісії:

Євросоюз прийняв одинадцять пакетів санкцій проти росії. Частина цих санкцій - заборона на імпорт. І згадана заборона не нова, вона вже давно діє. І наше завдання в Єврокомісії стежити, щоб санкції працювали на всій території ЄС. Тому ми час від часу даємо країнам вказівки стосовно того, як застосовувати санкції. І це один із таких прикладів. Але самі по собі санкції не змінились. У нас діє заборона на певний перелік товарів, він прописаний у документах. І щодо автомобілів - так, вони підлягають забороні на ввезення.

Але і це ще не все. Санкції з восьмого пакета передбачають заборону на ввезення росіянами валіз, рюкзаків, спортивних сумок, декоративної косметики, засобів для догляду за волоссям та для гоління, мила, і навіть звичайної зубної пасти з рф. А ще взуття, жіночих суконь та спідниць. Несподіванкою для громадянина федерації може стати й вилучення мобільного телефона: засоби зв'язку з рф - теж у чорному списку.

Щоправда, практика показує, що поки що найчастіше в Європі вилучають саме автомобілі. І найбільш педантичні, судячи з повідомлень у пресі, німецькі митники. Ще навесні там почастішали випадки арешту особистих машин з реєстрацією у рф. Навіть попри те, що ці автомобілі безперешкодно потрапили на територію ЄС через країни Балтії. Митники свої дії пояснили саме дотриманням заборони на імпорт.

Нагадаю, з осені минулого року Євросоюз зупинив спрощений візовий режим з росією. Отримати безперешкодний в'їзд у шенгенську зону росіянам стало довше, дорожче та складніше. З десяток країн ЄС узагалі не приймають від громадян російської федерації документи для туристичних поїздок. А в період напливу росіян через мобілізацію - усі європейські країни-сусідки росії закрили свої кордони для туристів з рф.