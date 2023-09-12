ЗСУ уразили російську базу дронів у Донецькій області (відео) [ Редагувати ]
Українські військові уразили російську базу безпілотників на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Повідомляється, що наші бійці успішно завдали удару по базі БПЛА ворога у тимчасово окупованому селищі Луганське.
При цьому, за допомогою якої зброї було завдано удару не повідомляється. Також не відомо, який підрозділ виконав завдання.
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