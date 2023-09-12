Іпотерапія для ветеранів російсько-української війни. У Дергачівській кінно-спортивній школі на Харківщині її надають не лише захисникам, а і їхнім родичам. Як допомагають військовим із серйозними травмами знову повірити у свої сили - розкажуть наші кореспонденти.

Пані Оксана проводить екскурсію кінно-спортивною школою. Показує, як спілкуватися з конями.

Оксана Сайнієва, старша тренерка Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи:

Це наш хлопчик, який у нас народився, українська верхова порода. Зовуть його Сенс. Цей кінь виступав на різноманітних змаганнях.

Тут є кінь на кличку Кіборг. А Сантоса, переможця багатьох змагань, лагідно кличуть Саньочком.

А цього коня, якого нарекли Циганом, військові привезли з Вовчанська. Його хазяїн загинув під час артобстрілу. А кінь гарцював на передовій.

Оксана Сайнієва, старша тренерка Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи:

Хлопці самостійно, попри те, що в них немає досвіду праці з конями, взяли ласощі, взяли вірьовку, уздечки - зловили його, привели, погрузили, привезли. Привезли його дуже в тяжкому стані, бо коли бомбили, він бігав, пив холодну воду, яку знаходив, а гарячого коня поїти не треба, бо буде ревматичне запалювання копит.

Тренерка підказує військовим, як правильно сісти на коня.

Військових вчать, як сидіти, тримати повід. Розповідають, як зрушити з місця і як прискоритися. Хлопці приїздять сюди на реабілітацію з травня двічі на тиждень. Трішки алюру, трішки галопу. Це не про спорт, а більше про задоволення. І терапевтичний ефект від такого спілкування з кіньми видно одразу, кажуть у клубі.

Оксана Сайнієва, старша тренерка Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи:

Це дуже впливає. Навіть хлопці, які побували у нас там раз чи два, то вони трошечки краще сплять, вони частіше посміхаються. У них є що між собою обсудити, багато хлопців приїжджають, знаєте, за компанію, подивлюсь на свого побратима, як їздить він. Подивився на побратима, і тоді каже: я тоже хочу. І в шортах, в тапочках. Це трошечки неправильно. Але ж тут мова йде не про спорт.

Волонтерка пані Ольга вже рік займається іпотерапією з бійцями, які втратили руку чи ногу. Каже: після занять у хлопців покращується і сон, і настрій, і самооцінка.

Ольга Нотик, керівниця громадської спілки "Асоціація захисту прав людей в Україні":

Вони якось тримаються, вони приходять в рівновагу з тим конем через дихання, через рух, через ритм руху. І ті, що займаються, швидше стають на протези. У них підвищується самооцінка, тобто коли, знаєте, якісь там травми й психологічні, зокрема, то треба спочатку прийняти себе отаким, як ти є, а потім вже далі рухатись, і саме завдяки іпотерапії військові розуміють: я можу кимось управляти, я можу підкорити собі отаку велику тварину волелюбну, тоді я, значить, ще щось можу.

Щоб побачити результат, бажано пройти хоча б 8-10 занять, кажуть тренери. Та вже після першого заїзду хлопці починають посміхатися.

Юрій Ладан, військовослужбовець:

Вередливий кінь попався, але ми, здається, порозумілися. Але терпіння, звісно, знадобилося.

Євген, військовослужбовець:

Я раніше трошки катався, вже давно не їздив. Класно. Інструктори - гарні, все пояснюють, все розказують.

А ще захисники приїздять сюди з дружинами. Бо часто рятувати треба і їх. А спільний відпочинок дає нові емоції.