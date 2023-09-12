Для багатьох відповідальних українських компаній головною соціальною ініціативою з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну стала матеріальна та фінансова допомога нашим військовим. До вітчизняних бізнесів, які підтримують ЗСУ, належить і "Торговий Дім АВ", виробник високоякісного українського коньяку "Довбуш Карпатський". Про це повідомляють "Подробиці".

Серед останніх "смаколиків", які отримали бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша від бренду "Довбуш Карпатський" - вкрай необхідні хлопцям на фронті тепловізори, генератори, старлінки та інші корисні технічні засоби, і не тільки.

Як і славнозвісний народний герой Олекса Довбуш сотні років тому, сучасні українські воїни з бригади "Довбуш" відстоюють право свого народу на незалежність, свободу та вільне життя в рідній країні. Кожного дня вони демонструють приклади мужності, самовідданості та хоробрості, коли боронять наші землі від російських загарбників.

Колектив та керівництво "Торгового Дому АВ" глибоко вдячні бригаді "Довбуш" та всім українським військовим за те, що вони, ризикуючи власним життям, захищають нашу країну. Саме тому компаніям, які продовжують працювати в тилу, вкрай необхідно підтримувати соціальні ініціативи, головною з яких до дня нашої перемоги є допомога ВСУ.

Український коньяк "Довбуш Карпатський" - це високоякісний продукт вітчизняного виробництва, який поєднує традиції якості та національної гордості. Ексклюзивним дистриб'ютором коньяку "Довбуш" на території України виступає "Торговий дім АВ" – авторитетний вітчизняний дистрибутор алкогольних брендів преміум класу з репутацією компанії, яка виконує свої зобов'язання навіть в умовах війни. Різноплановий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з високими показниками продажу популярних серед споживачів українських брендів горілки GreenDay, коньяка ADJARI, горілки HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.