Воїни наголошують: тільки завдяки комплексному підходу до підготовки вдається досягати успіхів у реальних боях.

Підготовка до реального бою. Українські воїни відточують навички навіть тоді, коли є час на відпочинок. Стріляють із різнокаліберної зброї, застосовують танки.

Як тренуються наші захисники - покажемо в сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

На наших очах бійці Сил спеціальних операцій відпрацьовують стрільбу по мішенях із гвинтівок і кулеметів!

Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми пристріляли всю свою зброю, яка в нас була не пристріляна до цього. ТМК в нас також вже готова вбивати русню. Плюс водійські якості ми відпрацьовуємо на даному полігоні, бо тут такий рельєф місцевості, який нам підходить.

Воїни наголошують: тільки завдяки комплексному підходу до підготовки вдається досягати успіхів у реальних боях.

Діана Каленик, військовий кореспондент:

Зараз ми із Силами спеціальних операцій знаходимося на полігоні. Тренуємося. І водночас тут тренується стріляти цілий танк.

Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут воно все дуже просто на полігоні. Виходить в кожного все. А на бойових позиціях все по-іншому. Ти не будеш там лежати спокійно. В мене ніколи не було позиції лежачи. Шукав русню через оптику, і ні разу я не лежав. Сидячи, стоячи, триноги.

Військовослужбовець із позивним "Абдула" показує нам снайперську гвинтівку виробництва США. З нею ніколи не розлучається.

Барретт М110, калібр 12,7, натівський. Це проти легкоброньованої техніки застосовується, так само можна розбивати бліндажі...

Носити з собою таку гвинтівку нелегко, ділиться боєць.

Треба мати сустави хороші.

Втім на озброєнні української армії є гвинтівки й нового зразка.

Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:

Barrett MRAD. Там є змінний ствол. Змінний калібр. Ото реально крута штука, він менший по габаритах, легший. Я чекаю собі нового "малюка"

Українські захисники не припиняють відточувати навички, адже розуміють: від цього напряму залежать їхні успіхи на полі бою!