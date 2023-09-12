ЗСУ продовжують відточувати навички ведення бою [ Редагувати ]
Підготовка до реального бою. Українські воїни відточують навички навіть тоді, коли є час на відпочинок. Стріляють із різнокаліберної зброї, застосовують танки.
Як тренуються наші захисники - покажемо в сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.
На наших очах бійці Сил спеціальних операцій відпрацьовують стрільбу по мішенях із гвинтівок і кулеметів!
Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми пристріляли всю свою зброю, яка в нас була не пристріляна до цього. ТМК в нас також вже готова вбивати русню. Плюс водійські якості ми відпрацьовуємо на даному полігоні, бо тут такий рельєф місцевості, який нам підходить.
Воїни наголошують: тільки завдяки комплексному підходу до підготовки вдається досягати успіхів у реальних боях.
Діана Каленик, військовий кореспондент:
Зараз ми із Силами спеціальних операцій знаходимося на полігоні. Тренуємося. І водночас тут тренується стріляти цілий танк.
Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:
Тут воно все дуже просто на полігоні. Виходить в кожного все. А на бойових позиціях все по-іншому. Ти не будеш там лежати спокійно. В мене ніколи не було позиції лежачи. Шукав русню через оптику, і ні разу я не лежав. Сидячи, стоячи, триноги.
Військовослужбовець із позивним "Абдула" показує нам снайперську гвинтівку виробництва США. З нею ніколи не розлучається.
Барретт М110, калібр 12,7, натівський. Це проти легкоброньованої техніки застосовується, так само можна розбивати бліндажі...
Носити з собою таку гвинтівку нелегко, ділиться боєць.
Треба мати сустави хороші.
Втім на озброєнні української армії є гвинтівки й нового зразка.
Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:
Barrett MRAD. Там є змінний ствол. Змінний калібр. Ото реально крута штука, він менший по габаритах, легший. Я чекаю собі нового "малюка"
Українські захисники не припиняють відточувати навички, адже розуміють: від цього напряму залежать їхні успіхи на полі бою!
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