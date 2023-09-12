В Індії відбувся саміт G20: які підсумки для України [ Редагувати ]
G20: головні підсумки. Саміт в Індії показав важливі тенденції; став тестом щодо того, як українські інтереси відстоюють партнери, і як до "української проблематики" ставляться країни з табору тих, хто тримає нейтралітет чи взагалі має проросійську позицію.
Дмитро Анопченко розкаже про саміт і заяви, які лунали на Заході - докладніше.
Саме зараз, коли саміт в Делі вже завершився, оскільки розлетілися делегації й сьогодні відбуває преса, важливо зрозуміти, а якими є його головні підсумки саме для України? І друге, ще важливіше, а що після цієї "двадцятки"? Адже за рік коли, як ми всі сподіваємося, закінчиться війна, Україні все одно доведеться мати справи з міжнародними організаціями, з цією ж "групою 20". Говорити, наприклад, щодо відновлення, щодо відбудови, щодо можливих репарацій від росії. І варто зрозуміти, що після цієї "двадцятки".
Перший висновок - і це помітили всі, хто робив цими днями репортажі із пресцентру саміту для ЗМІ своїх країн, що країни Заходу готові виносити українське питання на обговорення навіть коли держава-господар і не організовує формальне обговорення ані щодо війни, ані щодо допомоги Києву у вирішенні нагальних питань. Британія, Штати, ЄС… Топполітик країн-партнерів в рамках інших запланованих дискусій все одно переводили розмову від більш загальних тем до тієї ж, наприклад, "зернової угоди". І фінальну декларацію Вашингтон вважає "дуже сильною" - про це за підсумками візиту сказала газеті "Financial Times" глава американського мінфіну Дженет Єллен.
Джанет Єллен, міністр фінансів США:
Сполучені Штати не бачать того, щоб ці формулювання будь-яким чином послаблювали позицію G20 щодо України. Зрозуміло, що складно знайти мову, яка б задовольнила і США, й інші країни, але ми відчували, що хочемо застосувати потужні висловлювання, потужні формулювання, і по суті це і стало дуже сильним.
Але якщо відійти навіть від мови дипломатії й говорити лише про конкретику - в Делі багато говорили про перспективи "зернової угоди". І коли Індію покидала турецька делегація, з джерел серед її членів стало відомо, що Анкара (попередньо переговоривши із багатьма учасниками) протягом цього тижня збирається інтенсифікувати переговори щодо відновлення українського транзиту. Сподіваючись до ООНівської зустрічі у Нью-Йорку (19 вересня) вже мати певний результат. І з цими пропозиціями прибути до США.
Цей індійський саміт показав, наскільки багато залежить від держави, яка приймає "двадцятку", а відповідно формує порядок денний і запрошує гостей. Є вже і розклад на наступні 3 роки. І у 2024 - це Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Країна мальовнича, але не дуже-то проукраїнська. 2025 - Південно-Африканська Республіка, де та сама "стримана" політика. І 2026 - за розкладом це мають бути Сполучені Штати. Якщо "двадцятка" тоді відбудеться в Нью-Йорку чи Вашингтоні, зрозуміло, що Україна отримала б "зелене світло", режим максимального сприяння. Втім несподівано проти проведення саміту у 2026 у США виступив Китай.
Саміт в Делі був своєрідним тестом для Пекіну, як він поводитиметься щодо українських питань у майбутньому. І так, з одного боку не було Сі, а з іншого, за даними джерел у делегаціях, Піднебесна не була такою активною у спробах блокувати чи помʼякшити формулювання щодо України, як Делі й очікувано москва.
Щодо росії - цікава деталь. путін і цього разу не прилетів (хоча переговори щодо цього були), і 2024, схоже, виникнуть проблеми. У всякому разі в інтервʼю, на яке мало хто звернув увагу, а дарма, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сказав індійським журналістам, що питання арешту президента росії, якщо він таки збереться на "двадцятку" у 2024 році розглядатиме суд країни з урахуванням виданого Міжнародним кримінальним судом ордера.
Якщо путін таки вирішить приєднатися, ухвалення рішення про можливий арешт перебуває у повноваженнях судової влади, а не мого уряду.
І на фоні новин, що і путін, і Сі запрошені до Ріо - це формулювання звучить так, що Бразилія свій обовʼязок виконала, а далі "умиває руки". Так, від да Сілви поки не варто чекати прямого запрошення України приєднатися до дискусії (як робила Індонезія, коли проводила саміт на Балі). Але є ще цілий рік, щоб переконати, що позиція Києва має звучати з перших вуст. Так само як і вже зараз готувати питання, які могла б розглянути "двадцятка". Бо коли від Китаю зараз пролунало.
Мао Нін, офіційна представниця МЗС КНР:
Саміт G20 був націлений на розв'язання економічних питань, і це не майданчик для врегулювання проблем геополітики та безпеки.
То у 2024 Україна, сподіваюсь, якраз готова буде виносити на розгляд топполітиків світу саме економічні питання, зокрема відбудову.
А головний висновок, який я зробив для себе, перебуваючи тут, у Делі, що ця українська війна все одно змінює світ. Змінює і політику, і політиків. І тому у 2024, коли в Бразилії зберуться сильні світу цього, це все одно будуть інші погляди, інші дискусії, і, сподіваємось, інші рішення.
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