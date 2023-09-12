У Словаччині незабаром стартують парламентські вибори: як вони можуть змінити відносини з Україною [ Редагувати ]
Проросійське лобі в Європі може стати ширшим. У Словаччині до влади може прийти колишній прем'єр країни - Роберт Фіцо, відомий своєю прихильністю до путіна. А отже, і країна може змінити курс із прозахідного на проросійський. Парламентські вибори у Словаччині стартують за три тижні. Як їхні результати можуть змінити відносини з Україною? Спробували спрогнозувати наші журналісти.
Любитель путіна, критик НАТО та України. Роберт Фіцо має всі шанси знову зайняти прем'єрське крісло у Словаччині. Його ліво-центристська партія "Курс - соціальна демократія" наразі лідирує в опитуваннях, у неї 20 відсотків. Це "ядерний" проросійський електорат колишнього прем'єра, який вірить в так званих "українських фашистів" і в те, що війну в Україні розв'язав Захід. Загалом лише 40 відсотків словаків вважають росію агресоркою. 76% виступають проти антиросійських санкцій, а 69% - проти надання Україні військової допомоги. Усе через потужну дезінформаційну кампанію, яку провадить рф у Словаччині. Сам Фіцо відзначився корупційними скандалами, через що і змушений був піти у відставку 2018 року. Він наслідує політичний стиль та риторику свого сусіда, одіозного угорського прем'єра Віктора Орбана. А звинувачення у корупції називає "проявами русофобії". І чим більше таких звинувачень, тим палкіше "словацький Орбан" підтримує кремль.
На другому місці - проєвропейська центристсько-ліберальна партія "Прогресивна Словаччина". Її підтримує до 17 відсотків словаків, переважно молодь. Лідер партії Міхал Сімечка також є віцепрезидентом Європарламенту. Втім, сама "Прогресивна Словаччина" іще ніколи не потрапляла до словацького парламенту. Сімечка у разі перемоги обіцяє і надалі підтримувати Україну у війні з росією.
На третьому місці, із 13 відсотками, центристська політсила "Голос" на чолі з Петером Пеллегріні. Вона раніше відкололася від партії Роберта Фіцо. Сам Пеллегріні також вже встиг побувати в прем'єрському кріслі й нині - принаймні на словах - дистанціюється від проросійської позиції своїх колишніх однопартійців. Він не проти допомоги українцям. Втім, водночас зазначає, що словацький народ потребує вдвічі більше такої допомоги.
Хай там як - жодна з політсил не зможе набрати достатньо голосів, аби сформувати уряд самотужки. Відтак навіть після перемоги на виборах доведеться шукати союзників для створення коаліції. Долю наступного словацького парламенту вирішуватимуть 30 вересня.
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