росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області [ Редагувати ]
У вівторок, 12 вересня, під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькій області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Сьогодні, близько 12:27, військовими рф нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі", - йдеться у повідомленні.
Зак словами очільника ОВА, інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.
Повітряна тривога у Запорізькій області триває від 12:30. Мешканці Мережі повідомляли про вибухи, які чуло чути у різних районах міста.
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