Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок відвідала Київ: що пообіцяла [ Редагувати ]
Додаткові системи протиповітряної оборони, а ще артилерію та техніку надасть Україні Німеччина. Черговий пакет оборонної підтримки Володимир Зеленський напередодні обговорив з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вона вже в четверте від початку повномасштабного вторгнення з візитом у Києві.
Про результати перемовин і коли ж офіційний Берлін нарешті передасть нам далекобійні крилаті ракети "Таурус"? Тетяна Логінова знає.
Вже традиційно без попереднього оголошення і з обов'язковим фото на пероні Київського вокзалу. Головна дипломатка Німеччини знову в Києві. Це вже четвертий візит Анналени Бербок в Україну від початку повномасштабної війни. Так часто до нас не приїжджав жоден з німецьких міністрів.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
Я привезла меседж, який повторюю увесь час від початку війни, що триває вже понад 560 днів. Ми не тільки допомагаємо Україні, ми стоятимемо на вашому боці стільки, скільки буде потрібно. Щодня.
В Києві головна дипломатка Німеччини зустрілася з президентом Зеленським, очільником МЗС Кулебою та дітьми. Анналена Бербок поспілкувалася з маленькими українцями, яких вдалося повернути додому після насильницької депортації в росію. Вони попросили її про одне.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
У них було просте прохання: "Допоможіть нам, щоб путін не виграв цю війну". Історії, які я почула, приголомшують. Діти, яких раптово забрали з дитячих будинків чи шкіл і вивезли на чужину, до росії. Діти, яким у росії промивали мізки, щоб налаштувати їх проти своєї батьківщини, проти України. Не тільки як міністр закордонних справ, але і як мати, я просто не можу собі цього уявити.
Щоб путін програв, Україні потрібна зброя. Зокрема, далекобійні крилаті ракети. Вже кілька місяців Київ просить Берлін надати війську "Тауруси" - ракети дальністю понад 500 кілометрів. Утім, рішення про їх передачу і досі не ухвалене.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
З усього, що ми знаємо про "Таурус", немає жодного об'єктивного аргументу проти поставок. У вас є кілька питань. Ми готові відповісти на ці питання позитивно. Давайте це зробимо. Чим швидше це станеться, тим більше це оцінять. Це дуже просто.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
Ми усвідомлюємо ситуацію. Водночас недостатньо просто щось пообіцяти. І тому, як і у випадку з IRIS-T та іншими озброєннями, всі питання мають спершу бути з'ясовані.
Ракети Бербок не обіцяла. Натомість запевнила, що Німеччина допоможе Україні підготувати до зими енергетичну інфраструктуру та захистити її від російських ракет. Зокрема, через посилення протиповітряної оборони.
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