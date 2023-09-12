Якби спонсори почали говорити, що ми не будемо спонсорувати змагання, бо тут є росіяни, я думаю, що це змінило б їхній підхід до питання.

Спортсменів з росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх-2023, які стартують 23 вересня. Так вирішив Міжнародний олімпійський комітет. Аргументував, технічними причинами. Мовляв, у разі допуску, російські та білоруські атлети можуть позбавити олімпійських ліцензій азійських спортсменів.

Та чи буде такою ж жорсткою і категоричною реакцією Олімпійського комітету на участь спортсменів країн-агресорів на Літніх Олімпійських іграх у Парижі в наступному році? Наш кореспондент Євген Бригар поспілкувався з одним з найвідоміших хокейних репортерів Гордоном Міллером та дізнався його думку стосовно майбутнього росіян у великому спорті.

Євген Бригар, кореспондент:

Пане Міллере, радий познайомитися! Скажіть, це ваш перший візит в Україну?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Ні, не перший. Коли мені було 14 років, я приїжджав у Київ грати зі своєю хокейною командою.

Євген Бригар, кореспондент:

На ваш погляд, сильно змінилася Україна?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Коли я приїхав сюди минулого разу, Україна була частиною Радянського Союзу, а зараз це незалежна країна, але в центрі жахливого конфлікту. Отже, все зовсім інакше.

Євген Бригар, кореспондент:

Які ваші враження від столиці сьогодні?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Знаєте, це цікаво. Сьогодні вранці я прокинувся і пішов гуляти. Діти йшли до школи, грали та сміялися. Хтось йшов на роботу зі своїми портфелями та рюкзаками. Бачив людей, що їздили на велосипеді, бігали, ходили. Знаєте, Київ виглядав як будь-яке європейське місто. Але, звичайно ж, це не так. Сьогодні я відвідав Бучу та Ірпінь. І це таких два контрасти, які важко зрозуміти. Думаю, що стійкість і сила українського народу не перестають мене дивувати.

Євген Бригар, кореспондент:

Я знаю, що ви разом з благодійними організаціями після початку повномасштабного вторгнення допомагали нашим хокеїстам. Розкажіть, як саме?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Минулого року ми запросили збірну України з хокею віком до 25 років взяти участь у Всесвітніх студентських іграх. Але вони не змогли зібрати команду, вони не змогли приїхати до Північної Америки. Тож я допоміг організувати тур. Вони приїхали до Канади й зіграли тут з чотирма університетами. На цих іграх ми зібрали кошти, а згодом вони все ж поїхали на Всесвітні студентські ігри, зіграли у турнірі й таким чином ми назбирали пожертви для проєкту "Збережіть українську хокейну мрію". Вони допомагають оплачувати зокрема хокейні табори, які ми бачимо просто зараз. Думаю, що це чудова програма.

Євген Бригар, кореспондент:

А взагалі, для воюючої країни спорт важливий?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Що ж, я думаю, що кожна країна використовує спорт для створення власного іміджу вдома та в інших країнах. Звичайно, люди кажуть, що спорт і політика не повинні змішуватися. Але це не так, спорт і політика завжди разом. Команди носять на грудях прапор своєї країни, вони слухають державний гімн. Тож, спорт і політика завжди будуть змішуватися під час війни й під час миру.

Євген Бригар, кореспондент:

Справді, українські спортсмени популяризують нашу країну на міжнародних змаганнях, завойовують багато нагород. Але водночас на деяких змаганнях поруч з нами виступають і росіяни. І виглядає так, ніби росія - безкарна. Що ви про це думаєте?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

З хокейної точки зору я думаю, що Міжнародна федерація хокею має сказати: російські та білоруські спортсмени не зможуть змагатися ще дуже і дуже довго. І мине багато часу, перш ніж вони зможуть повернутися до змагань. І мине ще більше час, перш ніж вони зможуть організовувати якісь змагання. А вони ж хочуть це робити, правда? Країни хочуть проводити такі заходи, щоб демонструвати свої нові спортивні об'єкти й показувати їхню крутість. Думаю, що з хокейної точки зору їм буде заборонено змагатися. Великим питанням стане Олімпіада-2024. Чи можна буде російським спортсменам змагатися під прапором МОКу замість змагань за росію. Не знаю, як усе це скінчиться. У світі є багато людей, які не хочуть цього бачити. Думаю, що Міжнародний олімпійський комітет перебуває під сильним тиском. Побачимо, як вони відреагують.

Євген Бригар, кореспондент:

Міжнародний Олімпійський комітет і досі не може повністю відсторонити росіян від участі у змаганнях і Олімпіадах. Як ви думаєте, чому?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Я припускаю, тому що вони вірять, що Олімпійські ігри проводяться і під час війни й під час миру. Але так було не завжди. Південна Африка тривалий час була не допускалася до змагань через політику апартеїду. Я думаю, що МОК розлютив багатьох людей своєю позицією, але, здається, вони сповнені рішучості йти вперед.

Євген Бригар, кореспондент:

А що може змусити Міжнародний олімпійський комітет переглянути свою позицію і скасувати допуск росіян до змагань?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Я думаю, щось може змінитися, якщо, наприклад, люди й компанії почали б тиснути на МОК. Приміром, якби спонсори почали говорити, що ми не будемо спонсорувати змагання, бо тут є росіяни, я думаю, що це змінило б їхній підхід до питання.

Євген Бригар, кореспондент:

Як ви вважаєте, що для спортсмена означає виступати під нейтральним прапором? І чи має бути така можливість у росіян?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Моя особиста думка - ні. Вони не повинні змагатися. Але я не маю права голосу. Я думаю, що усі все одно знають звідки вони, навіть якщо не носять на грудях свій герб, не слухають гімн. Думаю, що коли росіяни змагалися в Пхьончхан у 2018 році під нейтральним прапором, тому що вони були відсторонені за порушення допінгу, всі все одно знали, що вони росіяни. Їх все ще називали російськими спортсменами, тому я не думаю, що це має значення.

Євген Бригар, кореспондент:

Найпопулярніший вид спорту у Канаді - хокей. І там є багато хокеїстів з російським громадянством. Як, власне, канадці реагують на гравців-росіян?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Багатьох російських гравців освистують у Північній Америці. Але проблема в тому, що команди повинні виконувати контракт. Отже, російські гравці під прикриттям контракту, команда не може розірвати їх через те, що вони росіяни. Це незаконно. І якщо вони не зроблять щось, щоб розірвати цей контракт, значить мають його шанувати. Так сталося.

Євген Бригар, кореспондент:

На завершення: що б ви побажали українським спортсменам?

Гордон Міллер, хокейний репортер:

Що ж, я бажаю українським спортсменам грати ось так, мати можливість спокійно насолоджуватися спортом під мирним небом. Я бажаю Україні миру. Миру і перемоги.

Євген Бригар, кореспондент:

Дякую вам.

Гордон Міллер, хокейний репортер: