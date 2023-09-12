Україні передали сучасний мобільний польовий госпіталь від Rheinmetall [ Редагувати ]
Україна отримала мобільний польовий госпіталь, який розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії. Його виробництво обійшлося майже в 9 млн євро.
Про це повідомляє Rheinmetall.
Компанія Rheinmetall поставила Україні мобільний польовий госпіталь. Лише рік тому, у вересні 2022 року, міністерство оборони Німеччини уклало з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на будівництво госпіталю та відповідну підтримку в навчанні. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро.
Цей сучасний польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії, операційну з відповідними стерилізаційними приміщеннями, діагностичну візуалізацію (рентгенівська та комп'ютерна томографія), лабораторію, аптеку, а також адміністративно-персональну базу.
Таким чином, він відповідає стандартам медичного забезпечення НАТО "Роль 2". У рамках двох додаткових поставок, запланованих на кінець 2023 і початок 2024 року, RMS також поставить Україні два високомобільні об'єкти медичного забезпечення.
Госпіталь включає в себе не тільки медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й автономні потужності з вироблення електроенергії та потужності з виробництва медичних газів.
Госпіталь також має власне водопостачання, включно з очищенням і знезараженням, а також приміщення з санітарно-гігієнічними модулями для пацієнтів і персоналу.
Висока якість системи проявляється в найдрібніших деталях. Наприклад, водопровідна мережа підігрівається, а чутливий комп'ютерний томограф у контейнері підпружинений складною транспортною системою.
Тож його можна безпечно транспортувати сушею, морем чи повітрям, і він готовий до роботи після прибуття. Розроблений для максимальної оперативної мобільності, всі системи та обладнання в лікарні можна використовувати повторно.
Rheinmetall також надала Україні необхідні транспортні засоби. Загалом десять автопоїздів із причепами доставили двадцять контейнерів до місця призначення.
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