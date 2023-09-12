Україна отримала мобільний польовий госпіталь, який розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії. Його виробництво обійшлося майже в 9 млн євро.

Про це повідомляє Rheinmetall.

Компанія Rheinmetall поставила Україні мобільний польовий госпіталь. Лише рік тому, у вересні 2022 року, міністерство оборони Німеччини уклало з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на будівництво госпіталю та відповідну підтримку в навчанні. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро.

Цей сучасний польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії, операційну з відповідними стерилізаційними приміщеннями, діагностичну візуалізацію (рентгенівська та комп'ютерна томографія), лабораторію, аптеку, а також адміністративно-персональну базу.

Таким чином, він відповідає стандартам медичного забезпечення НАТО "Роль 2". У рамках двох додаткових поставок, запланованих на кінець 2023 і початок 2024 року, RMS також поставить Україні два високомобільні об'єкти медичного забезпечення.

Госпіталь включає в себе не тільки медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й автономні потужності з вироблення електроенергії та потужності з виробництва медичних газів.

Госпіталь також має власне водопостачання, включно з очищенням і знезараженням, а також приміщення з санітарно-гігієнічними модулями для пацієнтів і персоналу.

Висока якість системи проявляється в найдрібніших деталях. Наприклад, водопровідна мережа підігрівається, а чутливий комп'ютерний томограф у контейнері підпружинений складною транспортною системою.

Тож його можна безпечно транспортувати сушею, морем чи повітрям, і він готовий до роботи після прибуття. Розроблений для максимальної оперативної мобільності, всі системи та обладнання в лікарні можна використовувати повторно.

Rheinmetall також надала Україні необхідні транспортні засоби. Загалом десять автопоїздів із причепами доставили двадцять контейнерів до місця призначення.