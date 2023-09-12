Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Депутати Європарламенту підтримали Закон про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA).

Таким чином, буде встановлено короткостроковий інструмент для зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель до 31 грудня 2025 року. Це допоможе країнам-членам ЄС задовольнити свої найбільш нагальні та критичні оборонні потреби, які загострилися через постачання оборонної продукції до України.

Бюджет інструменту становитиме 300 млн євро. У спільних закупівлях повинні брати участь щонайменше три країни-члени ЄС. Вони також мають бути відкритими для участі членів Європейської асоціації вільної торгівлі.

При цьому країни зможуть домовитися купувати товари військового призначення спільно з Україною та Молдовою.

Фінансовий внесок ЄС у кожну дію буде обмежений 15% від оціночної вартості спільного контракту. Але ця межа може бути підвищена до 20%, якщо Україна або Молдова отримують додаткові обсяги оборонної продукції.

Співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер сказав: