У вівторок, 12 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Про це він сказав на засіданні уряду.

Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр.

Він пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.