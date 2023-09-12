За минулу добу, 11 вересня, сили ЗСУ ліквідували або поранили 255 російських солдатів та знищили 2 склади боєприпасів на Таврійському напрямку. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони завдають російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках продовжують стримувати наступ російських військ.

Протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 771 обстріл, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області.

Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1330 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 255 осіб, з них безповоротні - 55, поранені - 200. Було знищено 11 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 1 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.