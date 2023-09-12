"росіяни хочуть заморозити війну" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти зараз намагаються заморозити війну проти України та зробити буденними шокуючі події. Про це він заявив у Facebook.
Президент відзначив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій росії, тож Україна намагається налагодити нові партнерські відносини.
При цьому президент високо оцінив внесок Нідерландів у допомогу Україні.
Ваш внесок допомагає нам об'єднати світ заради спільних цінностей. Це робить нашу оборону сильнішою.
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