Президент України Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти зараз намагаються заморозити війну проти України та зробити буденними шокуючі події. Про це він заявив у Facebook.

Президент відзначив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій росії, тож Україна намагається налагодити нові партнерські відносини.

При цьому президент високо оцінив внесок Нідерландів у допомогу Україні.