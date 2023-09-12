Українські спецпризначенці та партизани вдарили по приміщенню, де знаходиться так званий "відділ паспортизації" окупантів в Енергодарі Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.

Так, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. "Подарунок" також отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється. Проте вказано, що мирне населення не постраждало.