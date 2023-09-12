У вівторок, 12 вересня, у соцмережі повідомили про вибух у місті Запоріжжя. Про це пишеться у пабліку Telegram.

Зазначається, що скоріше за все це була балістична ракета. Наразі подробиці не повідомляються.

Зазначимо, що станом на 18:27 мапа повітряних тривог виглядає так: