У Запоріжжі пролунав вибух [ Редагувати ]
У вівторок, 12 вересня, у соцмережі повідомили про вибух у місті Запоріжжя. Про це пишеться у пабліку Telegram.
Зазначається, що скоріше за все це була балістична ракета. Наразі подробиці не повідомляються.
Зазначимо, що станом на 18:27 мапа повітряних тривог виглядає так:
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