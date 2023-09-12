В СБУ знищили ворога за допомогою ударних дронів (відео) [ Редагувати ]
Військові контррозвідки СБУ змогли знищити позиції та техніку окупантів на фронті за допомогою ударних дронів. Про це повідомляє СБУ.
За даними відомства, контррозвідка СБУ "відмінусувала" понад три десятки окупантів.
Також серед останніх впольованих "трофеїв":
- 3 танки,
- 4 броньовані машини різних типів,
- 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку,
- 9 одиниць автомобільної техніки,
- 9 вогневих позицій,
- 4 склади з БК і паливом,
- та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.
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