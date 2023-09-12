Кабмін просить на 2023 рік ще понад 300 млрд грн: для чого гроші [ Редагувати ]
Уряд запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету на понад 300 млрд гривень. Відповідний законопроект вже внесли до парламенту.
Про це свідчить картка законопроєкту.
Уряд схвалив законопроект про збільшення видатків держбюджету 2023 на 328,5 млрд гривень для фінансування сектору безпеки та оборони та першочергових питань:
- за загальним фондом передбачено 302,6 млрд гривень на сектор безпеки та оборони;
- за спеціальним фондом передбачено 6 млрд гривень для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури;
- інші видатки - 19,9 млрд гривень, в т.ч. 16,5 млрд гривень для підтримки ВПО.
по темі
Президент України Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти зараз намагаються заморозити війну проти України
У вівторок, 12 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи будуть зростати тарифи взимку
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які компроміси з російським диктатором володимиром путіним, в тому числі переговори, категорично неможливі
Астрологи виявили три знаки зодіаку, які завжди обривають найсолодший кусень "фінансового пирога"
У неділю, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів