Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляється в указі глави української держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", - сказано в документі.

При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.