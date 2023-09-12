Перевірка всіх рішень ВЛК в Україні від початку війни: Зеленський підписав указ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляється в указі глави української держави.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", - сказано в документі.
При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.
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