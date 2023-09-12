Сили оборони просунулись біля Кліщіївки та Роботиного - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони мали певний успіх в районі Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області.
За даними Генштабу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Українським бійцям вдається витісняти противника із займаних позицій та закріплятися на досягнутих рубежах.
Варто зауважити, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що за минулий тиждень звільнена територія в районі Кліщіївки склала близько 2 квадратних кілометрів.
по темі
Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим
Трупи окупантів на місцях боїв, котрих залишили побратими, постійно прибирають українські військові
Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників
Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки сьогодні, 10 вересня
Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу