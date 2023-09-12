Зеленський доручив розібратись з питанням "обмежено придатних" для мобілізації [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський доручив врегулювати питання терміну "обмежено придатних" для мобілізації. На це виділено два тижні.
Про це повідомляється у відповідному указі глави української держави.
Зеленський доручив опрацювати у двотижневий строк опрацювати питання та вдосконалити питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби
Чиновникам необхідно підготувати та внести у встановленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів.
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