У Волгоградській області сьогодні, 12 вересня, зазнав катастрофи бомбардувальник росіян Су-24.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

За даними пропагандистів, літак розбився біля хутора Ложки, що знаходиться за 100 кілометрів від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.

У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.