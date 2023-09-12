У Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24 - ЗМІ [ Редагувати ]
У Волгоградській області сьогодні, 12 вересня, зазнав катастрофи бомбардувальник росіян Су-24.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.
За даними пропагандистів, літак розбився біля хутора Ложки, що знаходиться за 100 кілометрів від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.
У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.
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