Під Мелітополем пролунали вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Мелітопольському районі сьогодні, 12 вересня, пролунали вибухи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна", - сказав мер Мелітополя.
За словами Федорова, мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом.
по темі
Сили оборони мали певний успіх в районі Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення
Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим
Трупи окупантів на місцях боїв, котрих залишили побратими, постійно прибирають українські військові
Сили оборони півдня знищили ворожий дрон "Форпост" неподалік від острова Зміїний. Він може проводити розвідку та підсвітлювати лазером цілі для російських боєприпасів