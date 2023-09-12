Росіяни збільшили угруповання кораблів у Чорному морі [ Редагувати ]
Росіяни збільшили корабельне угруповання в Чорному морі до 17 одиниць. Серед них є ракетоносій "Калібрів".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що на бойове чергування окупантів вийшов малий ракетний корабель проекту "Буян-М".
Сили оборони півдня пояснили, що на ньому може бути до восьми "Калібрів".
"Рівень ракетної загрози залишається високим", - додали військові.
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