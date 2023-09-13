Компанія Apple представила нове покоління фірмового смартфона iPhone - модель iPhone 15 отримала технічні допрацювання, зберігши колишній дизайн.

Смартфон запропонований у двох версіях - базовий iPhone 15 з 6,1-дюймовим дисплеєм і більшим 6,7-дюймовим iPhone 15 Plus, які отримали яскравіші, ніж у попереднього покоління, екрани Super Retina XDR. Яскравість екрана - 2000 ніт.

Смартфони втратили "чубчик" і отримали елемент Dynamic Island, доступний раніше лише на iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max.

Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню.

Сімейство iPhone 15 оснащується новим процесором A16 Bionic (як у iPhone 14 Pro), а також отримало батарею, що дозволяє смартфону працювати як мінімум день без підзарядки.

Apple відмовилася від фірмового роз'єму Lightning і встановила в iPhone 15 порт USB-С у специфікації USB 3.0 із пропускною здатністю до 10 Гбіт/с, який вже впроваджений у ноутбуках MacBook і планшетах iPad, а також у новому поколінні навушників Apple AirPods Pro 2.

​Тепер заряджати телефон, навушники та ноутбук можна буде за допомогою одного дроту.

Новинки оснастили покращеною камерою з основним об'єктивом 48 Мп та телеоб'єктивом 12 Мп з дворазовим оптичним зумом, які працюють у поєднанні з переробленими алгоритмами обробки знімків.

Заявлено наявність функції надсилання даних геолокації пристрою через супутниковий зв'язок, що дозволить повідомляти про екстрені ситуації та викликати рятувальників. Впродовж двох років після покупки iPhone 15 використання цієї опції буде безкоштовним для власників смартфона.

iPhone 15 та iPhone 15 Plus запропоновані у п'яти варіантах кольору корпусу (рожевий, зелений, жовтий, блакитний, чорний) за ціною від $799 та $899 відповідно.

Компанія Apple також представила нове покоління флагманського смартфона iPhone 15 Pro з титановим корпусом нового дизайну та серйозними технічними оновленнями.

Смартфон доступний у версії iPhone 15 Pro з 6,1-дюймовим екраном та варіанті iPhone 15 Pro Max з 6,7-дюймовим екраном.

Дисплей був доопрацьований для кращої якості зображення та отримав нові режими Always On Display.

Особливістю нових пристроїв став перехід на використання титанової рамки - смартфони стали найлегшими в історії iPhone Pro та отримали найтонші рамки екрана.

У новому поколінні гаджет втратив фірмовий фізичний перемикач беззвучного режиму, який замінила багатофункціональна клавіша - "action button".

Довге натискання переводить смартфон у беззвучний режим, а короткий дозволяє запускати камеру, диктофон або активувати швидкі команди.

Смартфон отримав новий чип A17 Pro, що позиціонується як найшвидший мобільний процесор на ринку. Всередині 6 ядер CPU, два з яких продуктивні та чотири енергоефективні.

Процесор настільки потужний, що зможе підтримувати Ray tracing в іграх. Під час презентації оголосили, що телефон зможе запускати деякі консольні та ПК-ігри - наприклад, Resident Evil.

Лінійка iPhone 15 Pro отримала перероблені камери, що включають основний об'єктив 48 Мп, телеоб'єктив 12 Мп з трикратним оптичним зумом (п'ятикратним у Pro Max), ультраширококутний об'єктив 12 Мп з макрорежимом.

Заявлено можливість зйомки з фокусною відстанню 24, 28, 35 мм, покращений портретний режим та оптимізований нічний режим, а також найкраща серед усіх смартфонів стабілізація зображення.

Apple встановила в iPhone 15 Pro порт USB-С у специфікації USB 3.0 із пропускною здатністю до 10 Гбіт/с.

Смартфон отримав підтримку передачі знятих фотографій на комп'ютер у реальному часі та можливість запису відео на зовнішні носії.

Вперше в історії смартфонів відеоролики отримали підтримку простору кольору Academy Color Encoding System (ACES) для постобробки. Крім того, нові пристрої можуть знімати просторове відео для гарнітури Apple Vision Pro.

На ринок iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max вийдуть за ціною від $999 та $1 900 відповідно. Смартфони будуть доступні у чотирьох варіантах кольору корпусу.

Разом із виходом нових пристроїв будуть запропоновані й розширені тарифи для фірмового хмарного сховища iCloud, що пропонують 6 та 12 ТБ простору.