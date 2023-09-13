Мешканці окупованого Севастополя повідомляють про серію потужних вибухів, після яких виникла пожежа в районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту в Кілен-бухті (здійснює ремонт кораблів і суден ВМФ рф).

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що Крим був атакований з допомогою ракети, після чого в районі Кілен-балки почалася пожежа.

За його даними, палає "не цивільний об'єкт", пожежі присвоєно 4 клас.

Повідомляється про 24 постраждалих під час ракетної атаки на Севастополь. Палає південний майданчик Севморзавода. Над містом здіймається дим. Небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає.

Рух Кримським мостом зупинено.

Міноборони росії заявляє, що ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Внаслідок влучення крилатих ракет отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.