У Севастополі пролунали потужні вибухи, палає судноремонтний завод (відео) [ Редагувати ]
Мешканці окупованого Севастополя повідомляють про серію потужних вибухів, після яких виникла пожежа в районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту в Кілен-бухті (здійснює ремонт кораблів і суден ВМФ рф).
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що Крим був атакований з допомогою ракети, після чого в районі Кілен-балки почалася пожежа.
За його даними, палає "не цивільний об'єкт", пожежі присвоєно 4 клас.
Повідомляється про 24 постраждалих під час ракетної атаки на Севастополь. Палає південний майданчик Севморзавода. Над містом здіймається дим. Небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає.
Рух Кримським мостом зупинено.
Міноборони росії заявляє, що ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.
Внаслідок влучення крилатих ракет отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.
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