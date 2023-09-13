У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 6 цивільних осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вчергове атакували південь Одещини



Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.



На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.



Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - написав Кіпер.

Сили ППО над Одещиною цієї ночі збили 32 ударні безпілотники ворога типу "Shahed-131/136". Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", - повідомляють військові.