Одещину атакували "шахеди": пошкоджено портову інфраструктуру, 7 постраждалих [ Редагувати ]
У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 6 цивільних осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи вчергове атакували південь Одещини
Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.
Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - написав Кіпер.
Сили ППО над Одещиною цієї ночі збили 32 ударні безпілотники ворога типу "Shahed-131/136". Про це повідомляють Сили оборони Півдня.
"На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", - повідомляють військові.
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