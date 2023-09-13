Сили оборони знищили 590 окупантів, 16 танків і 30 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 12 вересня, знищили 590 окупантів, 16 танків і 30 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 270 350 (+590) осіб,
- танків - 4 584 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 8 792 (+14) од,
- артилерійських систем - 5 902 (+30) од,
- РСЗВ - 766 (+2) од,
- засоби ППО - 517 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 650 (+5),
- крилаті ракети - 1 455 (+0),
- кораблі/катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8 444 (+31) од,
- спеціальна техніка - 884 (+3).
Дані уточнюються.
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