Уряд Японії пішов у відставку [ Редагувати ]
Уряд Японії у повному складі подало у відставку, прем'єр-міністр Фуміо Кішіда її прийняв. Найближчим часом має бути оголошено новий склад кабінету міністрів.
За даними японських ЗМІ, замінять 11 із 19 членів кабінету міністрів. Очікується, що у складі уряду буде п'ять жінок, що стане найбільшим числом за всю історію Японії.
Новим міністром оборони Японії призначено 54-річного Мінору Кіхару. Про це повідомив генеральний секретар кабміну Японії Хірокадзу Мацуно, який також зберіг свою посаду.
Новим міністром закордонних справ Японії призначено 70-річну Йоко Камікаву, яка раніше тричі обіймала посаду міністра юстиції.
У січні японська влада затвердила стратегію розвитку країни. Фуміо Кішіда тоді заявив про третій за останні півтора століття поворотний момент в історії Японії. Головними викликами він назвав російську агресію проти України та загрози безпеці в Азії, що походять від Китаю та КНДР, обґрунтувавши ними рекордні видатки на оборону.
Нагадаємо, Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.
по темі
Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки нашій країні. Відповідна заява пролунала після переговорів у Києві президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу
Уряд у вівторок погодить звільнення голови Донецької ОВА і призначення нового глави Полтавської
Міністр оборони України Олексій Резніков найближчим часом буде відправлений у відставку. Замість нього відомство очолить голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк
Президент Зеленський у відповідь на питання про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли підпише відповідні укази
Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння
Бельгія планує передати Україні заморожені російські активи на суму 100 млрд євро в якості репарації за збройне вторгнення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр юстиції України Денис Малюська