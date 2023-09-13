Уряд Японії у повному складі подало у відставку, прем'єр-міністр Фуміо Кішіда її прийняв. Найближчим часом має бути оголошено новий склад кабінету міністрів.

За даними японських ЗМІ, замінять 11 із 19 членів кабінету міністрів. Очікується, що у складі уряду буде п'ять жінок, що стане найбільшим числом за всю історію Японії.

Новим міністром оборони Японії призначено 54-річного Мінору Кіхару. Про це повідомив генеральний секретар кабміну Японії Хірокадзу Мацуно, який також зберіг свою посаду.

Новим міністром закордонних справ Японії призначено 70-річну Йоко Камікаву, яка раніше тричі обіймала посаду міністра юстиції.

У січні японська влада затвердила стратегію розвитку країни. Фуміо Кішіда тоді заявив про третій за останні півтора століття поворотний момент в історії Японії. Головними викликами він назвав російську агресію проти України та загрози безпеці в Азії, що походять від Китаю та КНДР, обґрунтувавши ними рекордні видатки на оборону.

Нагадаємо, Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.