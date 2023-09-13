путін зустрівся з Кім Чен Ином (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі "Східний". Вони тисли одне одному руку близько 40 секунд, а потім вирушили оглядати космодром.
путін відповів на запитання, чи допомагатиме росія КНДР будувати супутники. За його словами, саме тому вони й приїхали на космодром "Східний".
Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать.
путіна запитали, чи обговорюватиметься військово-технічна співпраця на переговорах з найтовстішим диктатором у світі.
Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть.
Після екскурсії по космодрому почалися переговори диктаторів двох країн, що стають дедалі ізольованішими на міжнародному рівні.
Очікується, що основною темою переговорів стане торгівля зброєю та оборонними технологіями. США пригрозили КНДР санкціями у разі постачання зброї росії.
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