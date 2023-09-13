Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що його відмова включити супутниковий зв'язок Starlink на території окупованого Криму на запит України пов'язана з санкціями, запровадженими США. За його словами, для дозволу на підключення потрібне схвалення з боку американського уряду.

Власника технологічних компаній SpaceX, Tesla і Twitter (X) прокоментував ситуацію, виступаючи в онлайн-форматі на технологічній конференції All-In Summit.

Причина, через яку (Starlink - ред.) було вимкнено, насправді спочатку була в тому, що США ввели санкції проти росії. Санкції включають Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання.

Мільярдер додав, що схвалив би запит України, якби отримав директиву від президента США Джо Байдена.

Сенатор-демократ США від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вимагала провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск відхилив прохання України. Її заклик підтримав голова Комітету у справах збройних сил Сенату демократ Джек Рід.

Нагадаємо, у біографії техномагната йдеться про те, що у 2022 році Ілон розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти Чорноморського флоту рф.

За словами його біографа Маска Айзексона, бізнесмен боявся, що росія сприйме атаку на свій флот у Криму як міні-Перл Харбор і застосує ядерну зброю.

Газета The New York Times опублікувала наприкінці липня матеріал про те, як мільярдер Маск став "домінуючою силою" у галузі технології супутникового інтернету на прикладі війни в Україні.