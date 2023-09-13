Кім Чен Ин на переговорах з володимиром путіним на космодромі "Східний" висловив підтримку росії "у боротьбі проти імперіалізму". Він запевнив, що Північна Корея завжди підтримувала рішення путіна та його режиму.

За словами північнокорейського диктатора, росія зараз "піднялася для захисту свого державного суверенітету та захисту безпеки".

Ми хочемо й надалі розвивати відносини, ми завжди підтримували рішення путіна, а також рішення уряду росії. Я сподіваюся, ми завжди знаходитимемося разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави.

Найтовстіший диктатор у світі прибув до росії вчора, 12 вересня. Сьогоднішня зустріч проводиться на космодромі "Східний", перед бесідою путін і Кім Чен Ин ознайомились з ходом збирання ракети-носія "Ангара".

путін заявив, що вони обговорять питання "економічної взаємодії та гуманітарного характеру", водночас американські ЗМІ з посиланням на розвідку неодноразово писали, що москва хоче купувати Пхеньяна боєприпаси. Офіційно КНДР це заперечувала.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.