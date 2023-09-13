У ніч на 13 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Севастополю, вразивши Севастопольський морський завод (Севморзавод) - головний російський ремонтний завод Чорноморського флоту рф.

Внаслідок атаки пошкоджено два російські військові кораблі, повідомило міноборони рф. Один із них - великий десантний корабель проекту 775, стало зрозуміло по кадрах з міста.

OSINT-дослідники вважають, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було пошкоджено великий десантний корабель проекту 775 "Ропуча" та підводний човен класу "Kilo" (за кодифікацією НАТО це підводний човен або проекту 877 "Палтус", або проекту 636 "Варшавянка").

Перші повідомлення по ракетний удар з'явилися одразу після 3 ночі. Пожежа тривала до ранку, свідчать кадри очевидців.

Міноборони рф повідомило, що вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по Севморзаводу в Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту. Внаслідок влучання крилатих ракет отримали пошкодження два бойові кораблі, що перебувають на ремонті.

Внаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждали 24 особи, у чотирьох - стан середнього ступеня тяжкості, написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Під час атаки в Севастополі спалахнув великий десантний корабель проекту 775, пише проект Osinttechnical. Кораблі цього проекту є основою російського флоту. У складі Чорноморського класу є кілька таких кораблів.

Севморзавод мав з 2024 року відновити будівництво нових кораблів та суден. Крім того, у листопаді 2022 року Розвозжаєв обговорював з путіним можливість перетворення заводу на центр розвитку саме безпілотних надводних та підводних апаратів у росії.